В 11:30 по московскому времени начнётся полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют хорват Марин Чилич (6) и представитель Великобритании Кайл Эдмунд. Соперники встречались в 2017 году на турнире в Шанхае. Победу в том матче одержал Чилич со счётом 6:3, 7:6 (7:5).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Чилич — Эдмунд на Australian Open.

Победитель этого матча в финале Открытого чемпионата Австралии сыграет либо с представителем Южной Кореи Чхун Хёном, либо со швейцарцем Роджером Федерером (2).