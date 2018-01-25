Халеп отыграла два матчбола и одолела Кербер в полуфинале Australian Open

Румынская теннисистка Симона Халеп (1) пробилась в финал Открытого чемпионата Австралии, в трёх сетах обыграв немку Анжелику Кербер (21) со счётом 6:3, 4:6, 9:7. Продолжительность поединка составила 2 часа 22 минуты. Первая ракетка мира 6 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 9 из 22 брейк-пойнтов. На счету Анжелики ни одной двойной ошибки и 7 брейков. В третьем сете Халеп отыграла два матчбола.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Халеп — Кербер на Australian Open.

В финале Халеп сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки (2).