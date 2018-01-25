Соперниками Макаровой и Суареса в полуфинале AO будут Дабровски и Павич

Канадка Габриэла Дабровски и представитель Хорватии Мате Павич (8) вышли в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в миксте, обыграв шведку Юханну Ларссон и голландца Матве Мидделкопа со счётом 6:3, 7:6 (7:0). Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут. Габриэла и Мате трижды подали навылет и реализовали 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету их соперников 4 эйса и ни одного брейка.

За выход в финал Дабровски и Павич поспорят с россиянкой Екатериной Макаровой и бразильцем Бруно Суаресом (3).