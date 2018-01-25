Кербер: в ближайшие дни я буду говорить себе, что отдала все силы на корте

Немка Анжелика Кербер прокомментировала своё поражение от румынки Симоны Халеп в полуфинале Открытого чемпионата Австралии со счётом 3:6, 6:4, 7:9.

«Уже в первом сете я чувствовала усталость в ногах, но в концовке старалась отдать все силы на корте. Я боролась до конца, смогла отыграться после поражения в первой партии, а потом уступала 3:5 в третьем сете. Я сражалась. Бывают дни, когда чувствуешь себя не очень хорошо, но всем сердцем сражаешься на корте. Думаю, самое важное, что я полностью выложилась.

Да, у меня были два матчбола, но в тех моментах Симона сыграла хорошо, я ничего не могла поделать. В концовке была настоящая битва. Исход встречи решили одно-два очка. В ближайшие дни я буду говорить себе, что отдала все силы на корте. В целом за эти три недели мои достижения были не так уж плохи.

Если бы мне сказали, что я выиграю так много матчей подряд, возьму титул, а в Мельбурне дойду до полуфинала… Я могу найти только позитив в своём выступлении в последние недели.

Я не думала о финале, а боролась за каждое очко. Просто на матчболах Симона действовала отлично. Она здорово играла на приёме и использовала свои шансы. Я ничего не могла сделать. Я старалась, но в тех розыгрышах побеждала она», — цитирует Кербер официальный сайт турнира.