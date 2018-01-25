Гудвин: у всех есть сильные стороны, но играть с Чхун Хёном — это кошмар

Тренер южнокорейского теннисиста Чхун Хёна Невилл Гудвин рассказал о сильных сторонах своего подопечного, который в полуфинале Australian Open сыграет со швейцарцем Роджером Федерером.

«Чхун Хён двигается по корту невероятно здорово, он очень гибок. У всех есть сильные стороны, но играть с ним — это кошмар. Он победил Джоковича в стиле Джоковича. Не многие способны на это.

Мы немного изменили технику подачи, теперь ему гораздо комфортнее. Теперь у него появились возможности подавать с высоким процентом, заработать лёгкое очко на подаче или выполнить эйс. Он сейчас больше уверен в своей подаче. Пока это не конечный вариант, так как работа продолжается, но в этом он прибавил.

Также я бы хотел, чтобы он больше использовал свою феноменальную скорость на корте в атаке, а не только в обороне», — цитирует Гудвина Reuters.