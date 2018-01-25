Макинрой: с медицинскими тайм-аутами существует проблема, ими злоупотребляют

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой во время просмотра игры испанца Рафаэля Надаля с хорватом Марином Чиличем на Открытом чемпионате Австралии призвал пересмотреть правило предоставления медицинского тайм-аута. Уроженец Манакора снялся по ходу пятого сета. По словам бывшего теннисиста, некоторые игроки ищут лазейки в правилах, чтобы взять перерыв.

“Чтобы взять медицинский тайм-аут, обязательно нужно получить травму? Нельзя ли сказать: «Я немного устал, могут ли мне помассировать ноги»? Считается ли это медицинским тайм-аутом? Я уверен, что, если надавить на любую точку в теле теннисиста, ему будет больно.

Нужно это изучить. Кажется, с медицинскими тайм-аутами существует проблема, ими злоупотребляют. Время, когда их берут, также не кажется случайным. Туалетные перерывы и так далее. Однако если всё это по правилам, то обвинять никого не стоит”, — цитирует Макинроя Tennis World USA.