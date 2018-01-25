Возняцки и Халеп в субботу в финале АО разыграют титул и звание 1-й ракетки мира

Победительница финального матча Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде, который состоится в Мельбурне 27 января, в следующий понедельник будет первой ракеткой мира. В решающем противостоянии встретятся нынешний лидер рейтинга румынка Симона Халеп и представительница Дании Каролина Возняцки, ранее уже возглавлявшая табель о рангах.

В полуфинале уроженка Констанцы одолела представительницу Германии Анжелику Кербер со счётом 6:3, 4:6, 9:7, а Возняцки победила бельгийку Элисе Мертенс — 6:3, 7:6 (7:2).