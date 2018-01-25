Халеп: я не сдавалась. А если не сдаёшься, то можешь победить

Румынка Симона Халеп поделилась эмоциями после победы над немкой Анжеликой Кербер в полуфинале Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:3, 4:6, 9:7.

«Это было нелегко, я вся трясусь. Кербер — очень сложная соперница, она прекрасно двигается и выполняет удары из любой точки корта. Но я была уверена в себе. Я сказала, что нужно бороться за каждое очко, а затем отдыхать. Я старалась сохранять спокойствие, но матч был похож на американские горки. Тем не менее я не сдавалась. А если не сдаёшься, то побеждаешь. Я горжусь собой», — цитирует Халеп официальный сайт тура.