Видеогид по «Маргарет Корт Арене» и «Хайсенс Арене» в Мельбурне

Противостояния в рамках Открытого чемпионата Австралии в числе прочих принимают два знаменитых стадиона — «Арена Маргарет Корт» и «Хайсенс Арена».

«Маргарет Корт Арена» была открыта в 1987 году вместе с «Ареной Рода Лэйвера». На данный момент у арены есть крыша. Стадион вмещает 7500 болельщиков.

Предлагаем вашему вниманию видеогид по этим аренам. Видеообзор самых интересных мест Открытого чемпионата Австралии доступен на «Чемпионате».

Первый турнир «Большого шлема» 2018 года завершится в Мельбурне 28 января.