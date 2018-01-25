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Кабаль и Фара вышли в финал Australian Open, победив братьев Брайан

Теннис

Колумбийские теннисисты Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фара (11) пробились в финал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде, в двух партиях обыграв представителей США Боба и Майка Брайанов (6) со счётом 7:6 (7:1), 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут. Колумбийцы 5 раз подали навылет и реализовали 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету их соперников 7 эйсов и ни одного брейка.

В финале, который состоится 27 января, Кабаль и Фара сразятся с представителем Австрии Оливером Марахом и хорватом Мате Павичем, посеянными под седьмым номером.

Australian Open — парный разряд (м) 2018. 1/2 финала
25 января 2018 года, четверг. 14:20 МСК
Хуан-Себастьян
Кабаль
Роберт
Фара
Боб
Брайан
Майк
Брайан
7:6 7:5
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