Кабаль и Фара вышли в финал Australian Open, победив братьев Брайан

Колумбийские теннисисты Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фара (11) пробились в финал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде, в двух партиях обыграв представителей США Боба и Майка Брайанов (6) со счётом 7:6 (7:1), 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут. Колумбийцы 5 раз подали навылет и реализовали 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету их соперников 7 эйсов и ни одного брейка.

В финале, который состоится 27 января, Кабаль и Фара сразятся с представителем Австрии Оливером Марахом и хорватом Мате Павичем, посеянными под седьмым номером.