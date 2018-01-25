Бычкова: у меня подозрение, что Халеп опять не справится

Российская теннисистка и телекомментатор Екатерина Бычкова поделилась ожиданиями от финала Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют румынка Симона Халеп и датчанка Каролина Возняцки.

«Что касается девушек, то у меня подозрение, что опять не справится Симона Халеп. Хотя многие говорят, что она переживала подобное на «Ролан Гаррос» и по идее сейчас должна выиграть этот финал. Но у Каролины Возняцки чуть больше опыта, и она готова выиграть «Большой шлем», — сказала Бычкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.