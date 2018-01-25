Дмитриева: Возняцки может осуществить мечту, которая казалась нереальной

Известный телекомментатор, советская теннисистка Анна Дмитриева поделилась ожиданиями от финального матча Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют румынка Симона Халеп и датчанка Каролина Возняцки.

«Предсказать итог трудно. Обе играют в защитном стиле, обе очень упорные. Я буду болеть за Возняцки. Мне нравится, что она сумела преодолеть так много неприятностей после того, как перестала быть первой ракеткой, а после ещё и смогла подняться. Это вызывает большое уважение. Каролина может осуществить ту мечту, которая казалась нереальной», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.