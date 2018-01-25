Чакветадзе: Халеп стала готовым игроком, который уже может выигрывать ТБШ

Экс-пятая ракетка мира, известная российская теннисистка и спортивный комментатор Анна Чакветадзе поделилась ожиданиями от финального матча Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют румынка Симона Халеп и датчанка Каролина Возняцки. В полуфинале Возняцки победила бельгийку Элисе Мертенс со счётом 6:3, 7:6 (7:2), а Халеп одолела немку Анжелику Кербер — 6:3, 4:6, 9:7.

«В матче против Каролины Возняцки не справилась с давлением Элисе Мертенс, впервые пробравшаяся на столь высокую стадию турнира. У неё были возможности перевести игру в третий сет, но Мертенс их не реализовала. Было два сетбола во второй партии у бельгийской теннисистки, но Возняцки – цепкий игрок. Каролина боролась вне зависимости от счёта. Этим она и отличается от многих теннисисток, которые надламываются при сложностях или когда всё идёт не так, как они планировали. Возняцки проявила характер, выиграла в двух сетах и как игрок сегодня выглядела лучше своей соперницы.



Больше всего мне сегодня запомнилось эпическое противостояние Симона Халеп — Анжелика Кербер. Девушки показали прекрасную игру. Да, у обеих были провалы в начале игры, но они проявили себя. Меня удивила Халеп, потому что в прошлом сезоне она много таких матчей проигрывала. На «Ролан Гаррос» Симона вроде бы была фаворитом, но что-то пошло не так, и она посыпалась. А сейчас и Кербер, и Халеп показали всё, что могут на сегодняшний день. Просто чуть удачливее была Симона. Она молодец, что не опустила рук после того, как не реализовала два матчбола. По сравнению с предыдущим сезоном Симона Халеп сильно прибавила в этом отношении. Румынка стала готовым игроком, который уже может выигрывать титул «Большого шлема». В то же время нельзя сбрасывать со счетов Каролину Возняцки, играющую довольно цепко. Да, по уровню на этом турнире лучше смотрится Халеп, но в финале у девушек может произойти всё что угодно. Лично мне этот матч будет больше интересен с точки зрения психологии. По игре же мне больше нравится Халеп, но я порадуюсь и за Возняцки, которая впервые может выиграть титул.



Обе теннисистки уже были первой ракеткой мира, а Симона Халеп сейчас первая. Но сегодня это отходит на второй план. Для них теперь самое важное – это титул турнира «Большого шлема», первый в их карьере. Ведь такой возможности может больше и не появиться. Пока есть шанс, нужно его реализовывать. У Каролины уже были возможности: она постоянно где-то рядом. Сейчас у неё больше шансов, чем в предыдущие два раза. Хотя и у Симоны тоже был шанс выиграть титул на «Ролан Гаррос». Обе девушки находятся примерно в разных позициях и будут из кожи вон лезть, лишь бы взять титул», — сказала Чакветадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.