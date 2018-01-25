Бычкова: полуфинал Федерер — Чхун Хён получится очень классным

Российская теннисистка и телекомментатор Екатерина Бычкова поделилась ожиданиями от полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии между швейцарцем Роджером Федерером и представителем Южной Кореи Чхун Хёном.

«В завтрашнем матче Роджер Федерер – Чхун Хён я жду хотя бы какой-то интересной борьбы, потому что у Роджера довольно просто получается играть. В разных матчах в первых сетах были какие-то интересные моменты, но в целом никому не удалось навязать Федереру борьбу. Чхун Хёну терять уже совсем нечего: он сыграл великолепный турнир для себя и обыграл отличных игроков. Набрал хорошую форму и приобрёл большую уверенность. Он старается выложиться по максимуму. Получится очень классный полуфинал», — сказала Бычкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.