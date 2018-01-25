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Шарапова посетила студию известного американского скульптора

Теннис

Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова посетила студию популярного американского скульптора Тома Сакса в Нью-Йорке.

Посмотреть фотографию можно на странице Шараповой в сети «Инстаграм».

Напомним, что Мария в третьем круге Открытого чемпионата Австралии уступила немке Анжелике Кербер со счётом 1:6, 3:6. Следующим турниром в календаре Шараповой станут соревнования в Дохе, которые пройдут с 11 по 18 февраля на харде, а затем россиянка выступит в Дубае с 18 по 25 февраля.

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