Шарапова посетила студию известного американского скульптора

Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова посетила студию популярного американского скульптора Тома Сакса в Нью-Йорке.

Посмотреть фотографию можно на странице Шараповой в сети «Инстаграм».

Напомним, что Мария в третьем круге Открытого чемпионата Австралии уступила немке Анжелике Кербер со счётом 1:6, 3:6. Следующим турниром в календаре Шараповой станут соревнования в Дохе, которые пройдут с 11 по 18 февраля на харде, а затем россиянка выступит в Дубае с 18 по 25 февраля.