Сандгрен извинился за твит 2012 года про гей-клуб

Четвертьфиналист Открытого чемпионата Австралии-2018 американец Теннис Сандгрен извинился за оскорбления в адрес представителей сексуальных меньшинств. Напомним, что Теннис после победы в четвёртом круге удалил со своей страницы в сети «Твиттер» все сообщения, однако в Сети оказались скриншоты записей, в которых он грубо ругает геев, а также называет Серену Уильямс «отвратительной».

«В твите про гей-клуб в 2012 году я использовал плохие и грубые слова, чтобы описать свой неприятный опыт. Это не указывает на моё отношение к представителям этого сообщества. Все, кого я обидел этим, пожалуйста, примите мои извинения», — написал Сандгрен на своей странице в сети «Твиттер».