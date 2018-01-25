Мертенс и Суарес-Наварро снялись с турнира St. Petersburg Ladies Trophy

Полуфиналистка Открытого чемпионата Австралии—2018 бельгийка Элисе Мертенс отказалась от участия в турнире St. Petersburg Ladies Trophy, который пройдёт в Санкт-Петербурге на харде в зале с 29 января по 4 февраля, сообщает пресс-служба WТА. Причиной такого решения спортсменки стала травма нижней части спины.

Кроме того не выступит в Санкт-Петербурге испанка Карла Суарес-Наварро, восстанавливающаяся после повреждения правого запястья.

Вместо них в основной сетке выступят немка Мона Бартель и хорватка Донна Векич, а право сыграть в квалификации получили итальянка Дебора Чиза и россиянка Валентина Ивахненко.