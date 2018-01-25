Чилич: чувствую себя отлично, несмотря на ряд долгих матчей

Хорват Марин Чилич, переигравший в полуфинале Открытого чемпионата Австралии британца Кайла Эдмунда со счётом 6:2, 7:6, 6:2, поделился впечатлениями от достигнутого успеха.

«Я очень рад. Очевидно, что в полуфинале чувствуешь давление, потому что очень многое стоит на кону. В этой связи я справился и здорово сыграл на подаче. Первые несколько геймов были трудными, но затем я нашёл способ прибавить и в дальнейшем играл очень уверенно. У нас не было так много длинных розыгрышей, как в матче с Надалем. Во второй партии многое зависело от подачи. В итоге дело дошло до тай-брейка, где я полностью сохранял концентрацию.

Я провёл несколько матчей длиннее трёх часов, но чувствую себя очень хорошо физически. Пока мне удаётся играть на высоком уровне. Думаю, я прибавил по сравнению с концовкой прошлого сезона. Я играю агрессивнее и очень взволнован по поводу финала", — приводит слова Чилича официальный сайт турнира.