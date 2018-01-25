Видеообзор женских полуфиналов на Australian Open

Датчанка Каролина Возняцки в полуфинале Открытого чемпионата Австралии победила бельгийку Элисе Мертенс со счётом 6:3, 7:6. За первый в карьере титул на соревнованиях серии «Большого шлема» 27-летняя уроженка Оденсе поспорит с румынкой Симоной Халеп, одолевшей немку Анжелику Кербер со счётом 6:3, 4:6, 9:7. Отметим, что Халеп также ни разу не становилась чемпионкой турнира «Большого шлема». Победительница финала не только завоюет трофей, но и станет первой ракеткой мира.

Посмотреть видеообзор матча Возняцки — Мертенс можно на «Чемпионате».

Посмотреть видеообзор матча Халеп — Кербер можно на «Чемпионате».