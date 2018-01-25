Эдмунд: такие победы позволяют понять, что ты хочешь большего

Британец Кайл Эдмунд, проигравший в полуфинале Открытого чемпионата Австралии хорвату Марину Чиличу со счётом 2:6, 6:7, 2:6, прокомментировал ход встречи.

«Я разочарован, что проиграл, но это были прекрасные две недели. Я впервые так далеко прошёл на турнире „Большого шлема“, смог ощутить эту невероятную атмосферу, сыграть на корте Рода Лэйвера. Как только вы чувствуете близость большой победы, то хотите большего, хотите больше работать ради этого. Поэтому я покидаю Мельбурн с позитивным настроем.

Была ли у меня травма? Да, но мне не хотелось бы об этом говорить. Это спорт», — приводит слова Эдмунда официальный сайт турнира.