Победа Чилича в полуфинале Australian Open — в видеообзоре на «Чемпионате»

Хорват Марин Чилич в полуфинале Открытого чемпионата Австралии переиграл британца Кайла Эдмунда со счётом 6:2, 7:6, 6:2. Матч продолжался 2 часа 20 минут. Марин 12 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету его соперника — 7 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

Посмотреть видеообзор матча Чилич — Эдмунд можно на «Чемпионате».

В финале Открытого чемпионата Австралии Чилич сыграет либо с представителем Южной Кореи Чхун Хёном, либо со швейцарцем Роджером Федерером.