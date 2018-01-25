Сын Корды вышел в полуфинал юниорского АО через 20 лет после победы отца

Американец Себастьян Корда в четвертьфинале юниорского Открытого чемпионата Австралии переиграл Рэя Хо из Тайваня со счётом 6:2, 6:3. За выход в полуфинал 17-летний представитель США поспорит с сербом Марко Миладиновичем.

Интересно, что Себастьян — сын бывшей второй ракетки мира, чеха Петра Корды, который в 1998 году, ровно 20 лет назад, стал победителем мужского одиночного разряда Australian Open.

В другом полуфинале юниорского турнира сыграют Чун Синцен из Тайваня, одолевший в четвертьфинале россиянина Тимофея Скатова, и британец Эйдан Макхью.