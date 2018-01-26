Беккер хочет найти потерянные пять трофеев ТБШ, чтобы расплатиться с долгами

Бывшая первая ракетка мира, шестикратный победитель турниров серии «Большого шлема», олимпийский чемпион немец Борис Беккер попросил общественность в поиске трофеев за три победы на Уимблдоне и две на Открытом чемпионате Австралии.

«Беккер потерял пять кубков победителя турниров „Большого шлема“ и не знает, где они находятся. Международная федерация тенниса, а также теннисные федерации Австралии, США, Великобритании и Англии сообщили, что у них этих трофеев нет. Мы продолжаем поиск возможностей для погашения долга Беккера. С этой целью мы и просим помощи в поиске трофеев», — приводит текст совместного заявления Беккера и компании Smith & Williamson, представляющей его интересы, BBC.