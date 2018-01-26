Павлюченкова прилетела в Санкт-Петербург для участия в турнире WТА

18-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова прилетела в Санкт-Петербург для участия в турнире St. Petersburg Ladies Trophy, который пройдёт на харде в зале с 29 января по 4 февраля. Об этом сообщила сама спортсменка, опубликовал фотографию из Северной столицы.

«Хотела подписать фотографию: „Угадайте, где я?“, когда поняла, что сзади меня флаг. Мама Россия», — написала Павлюченкова на своей странице в сети «Твиттер».

Посмотреть запись можно на странице Павлюченковой в сети «Твиттер».

Жеребьёвка соревнований пройдёт в субботу, 27 января.