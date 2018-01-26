Текстовая онлайн-трансляция матча Чхун Хён — Федерер на Australian Open

В 11:30 по московскому времени начнётся полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют представитель Южной Кореи Чхун Хён и швейцарец Роджер Федерер (2). Ранее соперники друг с другом не встречались. В рейтинге ATP Чхун Хён располагается на 58-й позиции, Федерер — на 2-й.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния

текстовая онлайн-трансляция матча Чхун Хён — Федерер на Открытом чемпионате Австралии.

Победитель этого матча в финале Открытого чемпионата Австралии сыграет с представителем Хорватии Марином Чиличем (6).