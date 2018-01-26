Халеп — 1-я теннисистка, отыгравшая матчболы в 2 матчах по пути к финалу ТБШ

Румынская теннисистка Симона Халеп (1) в полуфинале Australian Open — 2018 добыла тяжёлую победу над немкой Анжеликой Кербер (21) со счётом 6:3, 4:6, 9:7. В третьем сете Халеп отыграла два матчбола.

Напомним, в матче третьего раунда против американки Лорен Дэвис (4:6, 6:4, 15:13) Халеп в решающей партии отыграла тройной матчбол. Таким образом, Симона стала первой теннисисткой в Открытой эре, которая вышла в финал турнира «Большого шлема», отыграв матчболы в нескольких поединках по ходу турнира.

В финале Australian Open — 2018 Халеп сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки (2).