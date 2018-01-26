Ен Лян и Бюрель сыграют в финале юниорского Открытого чемпионата Австралии

Представительница Китайского Тайбэя Ен Лян (2) пробилась в финал юниорского Открытого чемпионата Австралии, одолев итальянку Элизабетту Кочьяретто со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:5). Теннисистки провели на корте 2 часа 13 минут. Ен Лян дважды подала навылет и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и 3 брейка.

В финале юниорского Открытого чемпионата Австралии Ен Лян сыграет с представительницей Франции Кларой Бюрель, которая победила лидера посева китаянку Синьюй Ван со счётом 2:6, 6:1, 6:0.