Корда стал первым финалистом юниорского Australian Open

Американец Себастьян Корда (7) в полуфинале юниорского Открытого чемпионата Австралии в трёх партиях одолел представителя Сербии Марко Миладиновича (2) со счётом 7:5, 5:7, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут. Себастьян 11 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

В финале Корда сыграет с победителем матча Чун Син Цен (Китайский Тайбэй, 6) — Эйдан Макхью (Великобритания).

Себастьян — сын бывшей второй ракетки мира, чеха Петра Корды, который в 1998 году стал победителем мужского одиночного разряда Australian Open.