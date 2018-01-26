Французы Гастон и Табур выиграли юниорский Australian Open в парном разряде

Французы Юго Гастон и Клеман Табур, посеянные под седьмым номером, стали победителями юниорского Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. В финале они в двух партиях обыграли представителей Германии Рудольфа Моллекера и Генри Сквайра со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 41 минуту.

Французские теннисисты 4 раза подали навылет и реализовали 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету их соперников 3 эйса и ни одного брейка.

26 января также состоится финал в парном разряде у девушек.