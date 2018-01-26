Макарова и Суарес проиграли в полуфинале Australian Open в миксте

Россиянка Екатерина Макарова и бразилец Бруно Суарес (3) не смогли пробиться в финал Открытого чемпионата Австралии в миксте, в двух сетах проиграв канадке Габриэле Дабровски и представителю Хорватии Мате Павичу (8) со счётом 1:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 59 минут. На счету Екатерины и Бруно 1 эйс и ни одного брейка. Их соперники трижды подали навылет и реализовали 3 из 7 брейк-пойнтов.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Макарова/Суарес — Дабровски/Павич на Australian Open.

В финале Дабровски и Павич сыграют либо с дуэтом Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Испания)/Марсело Демолинер (Бразилия), либо с парой Тимя Бабош (Венгрия)/Рохан Бопанна (Индия, 5).