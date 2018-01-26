Федерер стал 3-м в списке самых возрастных финалистов Australian Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал третьим в списке самых возрастных финалистов Открытого чемпионата Австралии в Открытой эре. Он вышел в поединок за титул в возрасте 36 лет и 173 дней.

Первое место занимает Кен Роузвелл (37 лет и 62 дня), второе — Мэл Андерсон (36 лет и 306 дней).

Соперник второй ракетки мира по полуфинальному матчу — представитель Южной Кореи Чхун Хён — отказался от продолжения борьбы при счёте 1:6, 2:5 из-за проблем с ногой. В финале Федерер сыграет с представителем Хорватии Марином Чиличем.