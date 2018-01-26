Федерер в рекордный 30-й раз вышел в финал турнира «Большого шлема»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер установил рекорд, в 30-й раз выйдя в финал турнира «Большого шлема». Соперник второй ракетки мира по полуфинальному матчу Australian Open — представитель Южной Кореи Чхун Хён — отказался от продолжения борьбы при счёте 1:6, 2:5 из-за проблем с ногой.

23 выхода в финал у Рафаэля Надаля, 21 — у Новака Джоковича, 19 — у Ивана Лендла, 18 — у Пита Сампраса.

У женщин первое место занимает Крис Эверт (34 финала), 32 — у Мартины Навратиловой, 31 — у Штеффи Граф.

Федерер выиграл 19 финалов из 29, Рафаэль Надаль — 16 из 23, Джокович — 12 из 21, Лендл – 8 из 19, Сампрас — 14 из 18, Род Лэйвер — 11 из 17, Бьорн Борг – 11 из 16, Кен Розуолл — 8 из 16.