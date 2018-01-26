Бабош и Бопанна вышли в финал Открытого чемпионата Австралии в миксте

Венгерка Тимя Бабош и представитель Индии Рохан Бопанна (5) пробились в финал Открытого чемпионата Австралии в миксте, обыграв испанку Марию-Хосе Мартинес-Санчес и бразильца Марсело Демолинера со счётом 7:5, 5:7, [10:6]. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.

В финале Открытого чемпионата Австралии Бабош и Бопанна поспорят с канадкой Габриэлой Дабровски и представителем Хорватии Мате Павичем (8).

26 января Тимя Бабош выиграла Australian Open 2018 в паре с француженкой Кристиной Младенович.