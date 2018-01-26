Чун Син Цен пробился в финал юниорского Открытого чемпионата Австралии

Представитель Китайского Тайбэя Чун Син Цен, посеянный на юниорском Открытом чемпионате Австралии по шестым номером, пробился в финал, в трёх партиях одолев британца Эйдана Макхью со счётом 6:3, 5:7, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут. Чун Син Цен дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

В финале Чун Син Цен сразится с представителем США Себастьяном Кордой (7).