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Чун Син Цен пробился в финал юниорского Открытого чемпионата Австралии

Теннис

Представитель Китайского Тайбэя Чун Син Цен, посеянный на юниорском Открытом чемпионате Австралии по шестым номером, пробился в финал, в трёх партиях одолев британца Эйдана Макхью со счётом 6:3, 5:7, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут. Чун Син Цен дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

В финале Чун Син Цен сразится с представителем США Себастьяном Кордой (7).

Australian Open — юноши 2018. 1/2 финала
26 января 2018 года, пятница. 09:25 МСК
Чун Син
Цен
Эйдан
Макхью
6:3 5:7 6:4
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