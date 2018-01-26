Агент: сейчас у Чхун Хёна на ноге просто красное месиво

Агент корейца Чхун Хёна рассказал о характере травмы своего клиента, который был вынужден сняться с полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии против швейцарца Роджера Федерера при счёте 1:6, 2:5.

«У него не просто мозоли, это даже хуже. На протяжении нескольких дней у него появлялась одна мозоль поверх другой, ему приходилось их срезать. Сейчас у него там просто красное месиво. Доктора пытались сделать уколы, чтобы уменьшить боль, но ничего не получилось. Он провёл очень много матчей подряд, поэтому и произошла такая ситуация», — цитирует агента игрока официальный сайт турнира.