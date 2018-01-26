Янчук: Чхун Хён, видать, сгорел

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от финального матча Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют швейцарец Роджер Федерер и хорват Марин Чилич. В полуфинальном матче с Федерером кореец Чхун Хён снялся при счёте 1:6, 2:5.

«Честно говоря, у Федерера получилась незаполненная дорога к финалу, потому что, прямо скажу, полуфинал не удался. Он не отражает соотношения сил. Чхун Хён, видать, сгорел. Это было видно с самого начала. Он не мог попадать в привычные для себя мячи, не говоря уже о других. Внутри сгорел, что отразилось на его игре. Поэтому у Федерера не получился достойный полуфинал. Но это не умаляет его заслуг. Он не дал повода, чтобы кто-то мог усомниться в его мастерстве. Федерер достоин оказаться в финале.



Чилич доказал своей игрой, что он всё может. Его дорога была трудной. Другое дело – посмеет ли он морально и психологически выиграть у Федерера. Он должен выходить с уверенностью и претензиями побить ветерана Федерера. По игре ему есть с чем выиграть у него. Шансы на победу могут быть равными. У Чилича некоторое преимущество в молодости, а у Федерера — в физической силе и выносливости. Если будет равный поединок, в пяти сетах, то Чилич сможет проявить себя. Но для этого надо быть готовым выиграть хотя бы два сета, чтобы дойти до пятого. В трёх нереально выиграть у Федерера. В четырёх — ещё может быть, в пяти – реально», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.