Янчук: допускаю, что женский финал AO может оказаться интереснее мужского

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от финального матча Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют румынка Симона Халеп и датчанка Каролина Возняцки.

«Возняцки – молодец! Я её приветствую, потому что она очень стабильна. В одно время она ушла в тень, но подтянулась и полна решимости. Думаю, в женском финале всё решит моральный фактор. Обе играют достойно. Одна играет стабильнее, а вторая острее. Думаю, матч будет очень интересный. Вполне допускаю, что женский финал может оказаться интереснее, чем мужской. Кто знает? Если этот матч прогнозируется равным, интересным и обоюдно острым, то мужской — непонятно», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.