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Чхун Хён: если бы я продолжил играть плохо, это не понравилось бы болельщикам

Теннис

Представитель Южной Кореи Чхун Хён прокомментировал своё решение сняться по ходу полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии со швейцарцем Роджером Федерером при счёте 1:6, 2:5.

«Я решил сняться, потому что сошлись воедино сразу много вещей. Но, думаю, я поступил правильно. Если бы я продолжил играть плохо, это не понравилось бы болельщикам. Я очень рад, что дошёл до полуфинала турнира «Большого шлема». В следующем году хочу выступить ещё сильнее.

Я наслаждался атмосферой на корте и за его пределами. Я доволен этими двумя неделями. Сегодня мне было очень больно, я даже не могу нормально ходить.

Я получил здесь заряд уверенности, сыграв с Сашей, Новаком, Роджером. Это был прекрасный опыт. Думаю, в будущем я могу играть лучше.

Сегодня Роджер был очень хорош в игре на задней линии и у сетки. Я старался сосредоточиться на игре, но ноги не работали, как нужно. Для меня было большой честью сыграть с ним в полуфинале турнира «Большого шлема». Я многому научился. Сегодня он играл здорово», — цитирует Чхун Хёна официальный сайт турнира.

Чхун Хён снялся по ходу второго сета матча с Федерером в полуфинале AO
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