Чхун Хён: если бы я продолжил играть плохо, это не понравилось бы болельщикам

Представитель Южной Кореи Чхун Хён прокомментировал своё решение сняться по ходу полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии со швейцарцем Роджером Федерером при счёте 1:6, 2:5.

«Я решил сняться, потому что сошлись воедино сразу много вещей. Но, думаю, я поступил правильно. Если бы я продолжил играть плохо, это не понравилось бы болельщикам. Я очень рад, что дошёл до полуфинала турнира «Большого шлема». В следующем году хочу выступить ещё сильнее.

Я наслаждался атмосферой на корте и за его пределами. Я доволен этими двумя неделями. Сегодня мне было очень больно, я даже не могу нормально ходить.

Я получил здесь заряд уверенности, сыграв с Сашей, Новаком, Роджером. Это был прекрасный опыт. Думаю, в будущем я могу играть лучше.

Сегодня Роджер был очень хорош в игре на задней линии и у сетки. Я старался сосредоточиться на игре, но ноги не работали, как нужно. Для меня было большой честью сыграть с ним в полуфинале турнира «Большого шлема». Я многому научился. Сегодня он играл здорово», — цитирует Чхун Хёна официальный сайт турнира.