Селиваненко: на Халеп и Возняцки огромный груз ответственности

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился своими ожиданиями от финала Australian Open, в котором сыграют румынка Симона Халеп и датчанка Каролина Возняцки.

«Я только вчера прилетел из Мельбурна. Посмотрел большинство игр участниц решающего матча и могу сказать состав, более чем, объективный. Они прошли лучше всех дистанцию турнира. У девушек матчи были, конечно, сложные, напряжённые, с матчболов уходили.

Финал будет принципиальный. Обе давно играют в туре, обе находились на первой строчке рейтинга, обе имели неудачный опыт: могли выигрывать турниры «Большого шлема», но всегда немного не хватало. Сразу на ум приходит игра Симоны в Париже в этом году. Поэтому поединок будет гораздо более нервным, чем у мужчин. С учётом всех факторов груз на теннисистках огромный. Плюс победа даст возможность стать первой в мире.

Прогнозов не даю. Победит тот, кто будет сильнее и чуть удачливее», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Фроловым.