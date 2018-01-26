Селиваненко: Чилич побеждал Федерера и не станет выходить обречённым на корт

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко рассказал об ожиданиях от предстоящего финала Australian Open, в котором сыграют швейцарец Роджер Федерер и хорват Марин Чилич.

«Роджер объективно находится в прекрасной форме. Всего один тай-брейк, ни одного сета не отдал. Понятно, что можно говорить о травме Надаля, но реальность сейчас такова: в финале сыграют Федерер и Чилич.

Психологически парням легче, чем девушкам. Для одного — шаг к титулу, к ещё одному рекорду, который не будет побит долго. Марин тоже выигрывал «Большой шлем». То есть на них не лежит груз ответственности — выиграть первый раз подобный титул. Когда ты познал вкус победы, играешь более раскрепощённо. Хотя финалы турниров «Большого шлема» бывают не каждый день. Самые важные трофеи вместе с Олимпиадой.

Сейчас в теннисе любой может победить любого. Нижестоящий может обыграть первого, матч на матч не приходится. Травмы, погода, психологические моменты – всё это играет большую роль. Да, чтобы победить Роджера в такой форме — нужно прыгнуть выше головы. Плюс огромный опыт, но Чилич уже обыгрывал Федерера и не станет выходить обречённым на корт», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Фроловым.