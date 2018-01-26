Федерер: если я дошёл до финала, не проиграв ни сета, значит всё хорошо

Швейцарец Роджер Федерер поделился впечатлениями от выхода в финал Открытого чемпионата Австралии. Его соперник по полуфиналу — представитель Южной Кореи Чхун Хён — снялся при счёте 1:6, 2:5. В финале Роджер сыграет с хорватом Марином Чиличем.

«Я бы хотел, чтобы матч получился с нормальной концовкой. Но должен признать, что скорее предпочитаю более короткие встречи, так как организм изматывается, да и по ходу сезона тяжёлых игр бывает достаточно. Но ничего не поделаешь. Если честно, я просто очень рад, что вышел в финал. Такова была моя цель перед игрой. Я смог её достичь. Конечно, это случилось не так, как я планировал, но в целом я провёл хороший матч. Очевидно, что у соперника были проблемы с движением по корту. Я смог этим воспользоваться. Желаю ему скорейшего выздоровления.

Думаю, победа Чилича на US Open придала ему уверенности в том, что он может сделать это. Так же как и успех Стэна в Австралии несколько лет назад. В важные моменты они могут выдерживать такой уровень. Это нелегко, но они временами могут доходить до решающих стадий.

Чилич прекрасно играл в матче с Рафой. У него была вера и позитивный настрой, это и помогло победить. Хотя поначалу он выглядел не так уж хорошо, проиграв сет и уступая с брейком.

Мы встречались на групповом этапе Итогового чемпионата в прошлом году. Кажется, он тогда проиграл все три поединка, но вполне мог выиграть один из первых двух. На матч со мной он вышел с победным настроем — «по крайней мере постараюсь выиграть у Роджера». В итоге это был упорный трёхсетовый матч. Я не чувствовал, что мне противостоит парень, проигравший уже два матча в группе.

Он большой профессионал и всегда действует на одном и том же уровне, вне зависимости от результата. Мне нравится его подход. На корте он — победитель. Это видно по его поведению. Он выходит за победой, а не просто, чтобы побыть здесь. Иногда ты видишь игроков, которые просто рады попаданию в четвертьфинал. Он же жаждет большего. Мне это нравится.

Мне нужно будет провести хороший матч. Я не думаю о том, что стоит в чём-то прибавить. У меня всё получается достаточно хорошо. Надеюсь, я смогу хорошо начать матч и буду действовать разнообразно. Хотелось бы сразу же уверенно подавать и избежать проблем на старте. Надеюсь, я смогу читать его подачу. В целом я доволен своей игрой. Я выиграл все матчи, не уступив ни сета. Да, мне повезло в первой партии с Бердыхом. Но если я дошёл до финала, не проиграв ни сета, значит всё хорошо», — цитирует Федерера официальный сайт турнира.