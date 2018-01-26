Вихлянцева сыграет с Ивахненко в квалификации St. Petersburg Ladies Trophy

Стала известна сетка квалификационных соревнований турнира категории Premier St. Petersburg Ladies Trophy, который стартует в Северной столице 27 января. За 4-е места в основной сетке в трёхкруговом турнире поборются 10 россиянок. Вторая сеяная в квалификации Наталья Вихлянцева в первом раунде встретится с соотечественницей Валентиной Ивахненко, Полина Монова сыграет с Валерией Погребняк (WC), Вероника Кудерметова – с Еленой Рыбакиной (WC).

Соперницей Анастасии Фроловой (WC) стала чешка Тереза Мартинцова. Амина Аншба (WC) встретится со словачкой Викторией Кужмовой, Екатерина Александрова (7) – с украинкой Даяной Ястремской, Анна Калинская – с немкой Андреа Петкович (8), сообщает пресс-служба WTA.