Видеообзор полуфинала Australian Open Федерер — Чхун Хён

Швейцарец Роджер Федерер (2) установил новый рекорд, в 30-й раз выйдя в финал турнира «Большого шлема». Его соперник по полуфинальному матчу Открытого чемпионата Австралии — представитель Южной Кореи Чхун Хён — отказался от продолжения борьбы при счёте 1:6, 2:5 из-за проблем с ногой. Теннисисты провели на корте 1 час 4 минуты. Роджер 9 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов.

В финале Открытого чемпионата Австралии Федерер сыграет с представителем Хорватии Марином Чиличем (6).

Видеообзор полуфинала Роджер Федерер — Чхун Хён можно посмотреть на «Чемпионате».