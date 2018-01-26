Норман, завершивший работу с Вавринкой из-за семьи, стал тренером Соболенко

Белорусская теннисистка Арина Соболенко объявила о начале сотрудничества со шведским тренером, экс второй ракеткой мира и финалистом «Ролан Гаррос» — 2000. Ранее Норман тренировал только мужчин — Томаса Юханссона, Робина Сёдерлинга и Стэна Вавринку. При этом решение о прекращении работы с Вавринкой в октябре прошлого года Магнус принял сам, мотивировав тем, что хочет проводить больше времени с семьёй.



«Это лучшая команда», — написала Соболенко в своём «Инстаграме». Арина только рассталась с тренером Халилом Ибрагимовым.

Соболенко рассталась с тренером Ибрагимовым

Норман решил прекратить сотрудничество с Вавринкой