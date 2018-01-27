Халеп: немного устала, проведя на корте так много часов, но всё в порядке

Румынка Симона Халеп, которая в субботнем финале сразится с датчанкой Каролиной Возняцки за первый в карьере титул на турнирах «Большого шлема» и за сохранение первой строчки рейтинг-листа, рассказала об ощущениях в преддверии решающего поединка.



«Как чувствую себя в преддверии финала? Хорошо. Конечно, немного устала, проведя на корте так много часов. Но всё в порядке. Я расслабленна и не чувствую давления. Я как следует выспалась и теперь потренируюсь, чтобы как следует почувствовать мяч. С нетерпением жду матча, от которого хочу получить удовольствие, и буду концентрироваться на себе — это главное условие, чтобы показывать свой теннис», — приводит слова Халеп официальный сайт WTA.