Возняцки: перед полуфиналом я нервничала сильнее, поскольку было больше давления

Датчанка Каролина Возняцки, которая встретится с румынкой Симоной Халеп в финале турнира «Большого шлема» Australian Open, рассказала о своих ощущениях в преддверии решающего поединка.



«Я в восторге и чувствую себя отлично. Думаю, перед полуфиналом я нервничала сильнее, потому что было больше давления, больше ожиданий от меня. Симона — отличная теннисистка, первая ракетка мира. Думаю, это отличный сюжет: первая и вторая ракетки играют друг с другом в финале, ведя борьбу за первую строчку и за первый титул на турнире «Большого шлема» в карьере. По-моему, это замечательно. Ради таких моментов мы тренируемся, к ним мы готовимся на протяжении всей карьеры. Я буду биться до последнего, оставлю на корте всё, что у меня есть, и, надеюсь, этого окажется достаточно.



Это очень тяжёлый турнир «Большого шлема» в плане того, чтобы далеко пройти на нём, особенно для меня. Мне важно быть на ходу, провести много матчей, поймать игровой ритм. Обычно у игроков, которые немного слабее, здесь есть преимущество, потому что им нечего терять. Они провели отличную предсезонную подготовку, они сильны, здоровы, кто-то из них вовсе неизвестен, и в начале года почти всегда появляются новые имена. Думаю, поэтому в первых раундах здесь было так много сюрпризов. Я сама была близка к вылету на ранней стадии, но прошла через это и затем стала чувствовать себя спокойнее», — цитирует Возняцки официальный сайт WTA.