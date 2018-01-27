Халеп: теперь я не боюсь рисковать и отказываюсь проигрывать

Румынка Симона Халеп, которая встретится с датчанкой Каролиной Возняцки в субботнем финале турнира «Большого шлема» Australian Open, в котором на кону будет звание первой ракетки мира, рассказала об изменении своего настроя на матчи по сравнению с «Ролан Гаррос» — 2017, где она проиграла финал латвийке Елене Остапенко.



«По сравнению с предыдущими финалами «Шлемов» я чувствую себя иначе. Может быть, в эмоциональном плане всё осталось как прежде, но я больше не ощущаю давления. Конечно, это будет очень важный день, важный матч. Но я попытаюсь представить, что это просто обычная игра. Если всё получится — хорошо, если нет — уверена, что, продолжая работать так же, как сейчас, я ещё получу подобные шансы. В любом случае я полностью выложусь, чтобы потом мне было не в чем упрекнуть себя вне зависимости от результата.



Я изменила свою игру, прибавила по сравнению с «Ролан Гаррос». Тогда все говорили, что я не рисковала, не брала инициативу в свои руки, что это был мой предел. Я считаю, что сделала в том финале всё, что могла, но не смогла больше из-за эмоций и, наверное, из-за того, как складывалась игра. Я была недостаточно крепка с психологической точки зрения, чтобы рисковать и перехватывать инициативу. Сейчас я стала лучше. Я работала над этим и теперь чувствую, что не боюсь проиграть — просто отказываюсь это делать. Отказываюсь принимать, что соперница в чём-то превосходит меня на корте. Поэтому в каждом матче я могу делать гораздо больше, чем раньше», — приводит слова Халеп официальный сайт WTA.