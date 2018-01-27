Возняцки: выиграю я или проиграю — солнце взойдёт, а я останусь тем же человеком

Датчанка Каролина Возняцки, которая встретится с румынкой Симоной Халеп в финале Australian Open, рассказала о своей физической форме.



«Я горжусь тем, в какой форме держу своё тело на протяжении всей карьеры. Я выиграла много матчей благодаря этому и благодаря психологической уверенности в себе. Перед третьим сетом мой организм всегда отлично себя чувствует. Для этого требуется много работать, и я, безусловно, горжусь результатами этой работы. Это всегда будет со мной, и я могу рассчитывать на свою физику, а также на свой бойцовский дух.



К финалу я буду готовиться точно так же, как ко всем остальным одиночным матчам на этом турнире. Выиграю я или проиграю, завтра в любом случае так же взойдёт солнце, а я останусь таким же человеком, окружённым той же семьёй и теми же друзьями. В любом случае главное — полностью выложиться, и тогда я буду гордиться собой, буду рада вне зависимости от результата», — цитирует Возняцки официальный сайт WTA.