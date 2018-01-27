Ен Лян стала победительницей юниорского Australian Open

Представительница Китайского Тайбэя Ен Лян (2) стала победительницей юниорского Открытого чемпионата Австралии 2018 года. В финальном поединке она обыграла француженку Клару Бюрель в двух сетах — 6:3, 6:4.

Поединок продолжался 64 минуты. Ен Лян подала навылет 2 раза, заработала 21 виннер, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Бюрель 2 эйса, 19 виннеров, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

27 января также проходит финал Australian Open среди юношей, в котором играют представитель Китайского Тайбэя Чун Син Цен (6) и американец Себастьян Корда (7).