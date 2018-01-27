Текстовая онлайн-трансляция финала Australian Open Халеп — Возняцки

В 11:30 по московскому времени в Мельбурне начнётся финал женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии. Румынка Симона Халеп (1) сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки (2). В очном противостоянии впереди 27-летняя уроженка Оденсе — 4-2.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Двойной финал Халеп и Возняцки. Анонс 13-го дня Australian Open В субботу Симона Халеп и Каролина Возняцки разыграют не только титул в Мельбурне, но и звание первой ракетки мира.

Победительница этого финала не только впервые в карьере станет чемпионкой турнира «Большого шлема», но и возглавит рейтинг WТА от 29 января. Ранее ни Симона, ни Каролина не доходили до финала Australian Open.